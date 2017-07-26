Австралийский министр ушел в отставку: мама рассказала ему, что он, кажется, итальянец

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Министр австралийского правительства Мэтт Канаван объявил, что уходит в отставку.

Политик был вынужден принять это решение, так как узнал о своем втором гражданстве. Согласно австралийской конституции, граждане иностранных государств не могут избираться в парламент (министерские должности в Австралии занимают члены Палаты представителей и Сената).

Как рассказал Мэтт Канаван, о своем втором гражданстве он узнал от матери. Та позвонила ему и сказала, что в 2006 году обратилась в итальянское консульство с просьбой предоставить гражданство ей и сыну (как уточняет The Courier Mail, мать министра родилась в Австралии, но ее родители были выходцами из Италии). Канавану в тот момент было 25 лет. В Италии он не был ни разу в жизни.

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Мать рассказала министру, что «кажется, подала заявление и от его имени тоже», после того, как два австралийских сенатора были вынуждены покинуть свои посты из-за двойного гражданства (один был уроженцем Новой Зеландии, другой — Канады; оба приехали в Австралию в детстве и не подозревали, что остаются гражданами других стран).

«Я не смог получить исчерпывающего ответа от юристов, как итальянские законы относятся к предоставлению мне гражданстве без моего согласия и ведома, — заявил Канаван. — Сейчас я разбираюсь в ситуации». Оставив министерский портфель, Канаван, тем не менее, сохранил свое кресло в Сенате до тех пор, пока не решится вопрос с его итальянским гражданством.


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