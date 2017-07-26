В Таиланде в честь дня рождения короля отпустили на волю 1066 черепашек

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Жители Таиланда отмечают на этой неделе, 28 июля, день рождения своего короля Махи Вачиралонгкорна (Рама Х). По этому случаю на одном из пляжей была проведена торжественная церемония - на волю отпустили 1066 черепах, передает Reuters.

Мероприятие прошло в Центре сохранения морских черепах в Чонбури, примерно в 75 км от Бангкока. В нем приняли участие сотни человек - моряки королевского флота Таиланда, а также местные знаменитости и студенты.

Выпущенные черепахи были выращены из яиц, подобранных моряками на острове Кох Крам.

По данным Reuters, некоторым из них не было и недели от роду. Между тем журнал Nation пишет, что черепашек отпускают на волю не раньше, чем им исполнится хотя бы шесть месяцев.

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Цифра 1066 была выбрана неспроста. Она представляет собой сочетание двух чисел - 10 (нынешний монарх является уже десятым королем правящей династии Чакри) и 66 - количество лет, которое исполнится королю, но не в этом, а в будущем году. Таким образом, по мнению тайцев, число 1066 символизирует долголетие, которого они и желают своему монарху.

Подобные церемонии тайцы проводят каждый год.

Так, в 2009 году по случаю дня рождения короля (отца нынешнего монарха - Рамы IX) были отпущены 583 детенышей морских черепах, сообщала местная газета Phuket Gazette.

В 2014 году в честь дня рождения королевы Таиланда были отпущены на волю 983 черепах, передавал сайт Pattaya Daily News.

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