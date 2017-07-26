Деревню Швейцарии из-за вирусного видео заполонили туристы

В небольшую швейцарскую деревню съехались тысячи туристов после того, как видео о ней, снятое и обнародованное в Сети итальянским блогером, стало вирусным. К настоящему моменту видеоролик успели посмотреть более 2,5 миллионов пользователей.
Автором видео является итальянец Марко Каперди. Швейцарская деревня и так считалась одним из лакомых туристических уголков, однако после его видео деревню наводнили толпы приезжих.
Местные жители не рады такому ажиотажу, поскольку туристы ведут себя без надлежащего уважения.
«Они спят в машинах, гуляют полуголыми и превращают долину в туалет на открытом воздухе», - отметил один из жителей в комментарии газете La Repubblica.
Местные власти уверяют, что ситуация находится под контролем, однако призывают Каперди попросить своих сограждан относиться с большим уважением к местным правилам.