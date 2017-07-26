Деревню Швейцарии из-за вирусного видео заполонили туристы

 

Фото: скриншот Facebook

В небольшую швейцарскую деревню съехались тысячи туристов после того, как видео о ней, снятое и обнародованное в Сети итальянским блогером, стало вирусным. К настоящему моменту видеоролик успели посмотреть более 2,5 миллионов пользователей.

Автором видео является итальянец Марко Каперди. Швейцарская деревня и так считалась одним из лакомых туристических уголков, однако после его видео деревню наводнили толпы приезжих.

Местные жители не рады такому ажиотажу, поскольку туристы ведут себя без надлежащего уважения.

«Они спят в машинах, гуляют полуголыми и превращают долину в туалет на открытом воздухе», - отметил один из жителей в комментарии газете La Repubblica.

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Местные власти уверяют, что ситуация находится под контролем, однако призывают Каперди попросить своих сограждан относиться с большим уважением к местным правилам.


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