Кремль о новых санкциях США: Печальные новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Конгресса США, принявшего законопроект с новыми санкциями в отношении России, «весьма печальным» с точки зрения развития отношений между двумя странами. Об этом сообщает Интерфакс.

«Сейчас можно сказать, что новости весьма печальные с точки зрения российско-американских отношений и перспектив их развития и не менее удручающие с точки зрения международного права и международных торговых отношений», – сказал Песков журналистам в среду.

Он добавил, что судит об этом по той информации, которая доступна об данном законопроекте. Вместе с тем, он призвал дождаться, пока законопроект не станет законом.

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«Пока речь идет о законопроекте, поэтому каких-то субстантивных оценок давать пока не будем. В любом случае отношение к этому будет формулироваться после тщательного анализа, и решение, безусловно, будет приниматься главой государства, президентом Путиным», – сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, касающийся возможных ответных мер России на новые американские санкции, Песков сказал: «Я еще раз повторяю – решения в области внешней политики принимает президент РФ. И в случае если и когда такие решения будут приняты, мы вам сообщим».

Накануне палата представителей Конгресса США одобрила законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. Теперь документ должны одобрить Сенат и президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года. Также документ включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

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