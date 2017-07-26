Трамп запретил трансгендерам служить в американской армии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональда Трамп запретил трансгендерам служить в американских вооруженных силах. Об этом политик написал в Twitter.

Еще по этой теме

«Наши вооруженные силы должны быть сосредоточены на одержании убедительных и сокрушительных побед. Нельзя заставлять их тратить огромные деньги на медобслуживание трансгендеров и терпеть привносимую ими дестабилизацию», — пояснил он.

В июле 2015 года сообщалось, что Пентагон решил организовать специальную рабочую группу на предмет исследования того, как изменение установленных в отношении трансгендеров правил повлияет на боеспособность вооруженных сил.

Реклама

В 2010 году Конгресс США отменил правило «Не спрашивай, не говори» (Don't ask, don't tell), согласно которому от служащих в ВС представителей нетрадиционной сексуальной ориентации требовалось скрывать свою принадлежность к меньшинствам.

Еще по этой теме
В США трансгендерам могут разрешить служить в армии

В США трансгендерам могут разрешить служить в армии

Белый дом впервые нанял трансгендера

Белый дом впервые нанял трансгендера

В США в бойскауты начнут принимать трансгендеров

В США в бойскауты начнут принимать трансгендеров


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 42000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 180000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR

reklama.vesti.lv

Уличный гимнаст удивляет публику зрелищными трюками Hi-Tech

Уличный гимнаст удивляет публику зрелищными трюками

Не поверите, сколько лет этому красавцу с совершенным телом! Wo&Men

Не поверите, сколько лет этому красавцу с совершенным телом!

Дивные образы Селин Дион от кутюр: от горничной до герцогини Wo&Men

Дивные образы Селин Дион от кутюр: от горничной до герцогини

ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях Showbiz

ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях

Котенок с забавным рисунком на мордочке умилил мир Wo&Men

Котенок с забавным рисунком на мордочке умилил мир

Армия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
LAWYER
LAWYER
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
JURISTU/-I
JURISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 