Трамп запретил трансгендерам служить в американской армии

Президент США Дональда Трамп запретил трансгендерам служить в американских вооруженных силах. Об этом политик написал в Twitter.

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«Наши вооруженные силы должны быть сосредоточены на одержании убедительных и сокрушительных побед. Нельзя заставлять их тратить огромные деньги на медобслуживание трансгендеров и терпеть привносимую ими дестабилизацию», — пояснил он.

В июле 2015 года сообщалось, что Пентагон решил организовать специальную рабочую группу на предмет исследования того, как изменение установленных в отношении трансгендеров правил повлияет на боеспособность вооруженных сил.

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В 2010 году Конгресс США отменил правило «Не спрашивай, не говори» (Don't ask, don't tell), согласно которому от служащих в ВС представителей нетрадиционной сексуальной ориентации требовалось скрывать свою принадлежность к меньшинствам.

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