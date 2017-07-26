ВИДЕО: в Германии из-за ливней творится настоящий хаос

 

Фото: AP/Scanpix

Сильные дожди идут в Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальте, Тюрингии и Бранденбурге. В некоторых районах объявлено предупреждение высшего уровня, сообщает dw.com.

В ряде регионов Германии продолжатся сильные дожди, которые могут привести к наводнениям. В Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальте и Тюрингии уже поднялся уровень воды в реках, в ряде населенных пунктов в этих регионах затопило улицы и подвалы домов.

Пожарные и сотрудники службы технической помощи THW 25 июля перекрывали дороги, выкачивали воду из зданий и делали заграждения из мешков с песком. Особенно сильно пострадал Ганновер и его южные пригороды.

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В Хильдесхайме может начаться эвакуация. Сейчас несколько улиц города перекрыты, спасатели подготовили пункт временного размещения для жителей, а также сообщили им о необходимости убрать свои автомобили из потенциально опасных районов.

В Саксонии-Анхальте на востоке страны из-за продолжительных дождей поднялся уровень воды в реках, там, как и в земле Бранденбург, сохраняется угроза наводнения.

В западной части Германии также идут дожди, но эксперты говорят, что угрозы выхода рек из берегов пока нет.


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