В Новой Зеландии овцы спасли кроликов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Дикие кролики в Новой Зеландии спаслись от наводнения на спинах местных овец, передает Associated Press.

Местный житель Ферг Хорн, который уже почти 50 лет занимается фермерством, сказал, что «никогда не видел ничего подобного».

Хорн вел во время дождя стадо овец своего соседа с затопленной территории, когда на расстоянии заметил какие-то «темные фигуры». Хорн очень удивился, потому что в этом стаде не было черноголовых овец. Он подумал, что это какой-то мусор.

Реклама

Когда Хорн подошел ближе, обнаружил, что на одну из овец забрались два диких кролика. Третий кролик «управлял» другой овцой. «Я не мог в это поверить», – рассказал фермер и добавил, что у него сложилось впечатление, что кролики очень комфортно себя чувствуют на спинах овец.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jaunolaine, 225000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный антивирус Hi-Tech

«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный антивирус

Уличный гимнаст удивляет публику зрелищными трюками Hi-Tech

Уличный гимнаст удивляет публику зрелищными трюками

Реконструировано строение самого загадочного существа на Земле Hi-Tech

Реконструировано строение самого загадочного существа на Земле

Не поверите, сколько лет этому красавцу с совершенным телом! Wo&Men

Не поверите, сколько лет этому красавцу с совершенным телом!

Назван город, где пройдет «Евровидение-2018» Showbiz

Назван город, где пройдет «Евровидение-2018»

Животный мир

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
VADĪBAS ASISTENTS/-E
VADĪBAS ASISTENTS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 