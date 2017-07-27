В Греции задержан россиянин, отмывший $4 млрд через биткоины

 

Фото: Reuters/ScanPix

На северо-востоке Греции на полуострове Халкидики по запросу США задержан и арестован 38-летний гражданин России, подозреваемый в мошенничестве - отмывании не менее 4 млрд долларов с использованием биткоинов, сообщила греческая газета Lifo. Reuters назвало имя подозреваемого - Александр Винник.

Россиянина задержали утром накануне, 25 июля, во время отдыха. При содействии правоохранительных органов США в его гостиничном номере изъяли компьютеры и другую технику - планшеты, мобильные телефоны, роутер, камеру, кредитные карты.

Как сообщает радиостанция «Вести ФМ», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве следят за его судьбой.

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Местом задержания назывался город Салоники, но Reuters уточнило, что россиянин отдыхал в маленькой деревне на берегу Эгейского моря. Он приехал в страну десять дней назад с женой и детьми. Власти штата Калифорния отследили, откуда он выходил в Сеть с мобильного телефона, и связались с греческой полицией. Ордер на арест выдал Минюст США, которые будут добиваться экстрадиции Винника.

РБК со ссылкой на источник в Генконсульстве сообщает, что задержанный был заключен под стражу.

Александр Винник считается руководителем преступной группы, которая с 2011 года владеет и управляет «одним из самых крупных киберпреступных интернет-сайтов в мире». На сайте полиции россиянин назван «мозгом» этой группировки, которая легализует доходы, конвертируя их в биткоины.

В день задержания Винника упала биржа криптовалют BTC-E

Два источника, близкие к бирже, сказали Reuters, что гражданин России был связан с одной из старейших бирж криптовалют BTC-E и являлся для нее «ключевой фигурой».

Как пишет сайт Rusbase, с арестом Винника в Сети связали отключение биржи BTC-E, которая стала недоступна около 14:00 25 июля. В Twitter биржи появились сообщения о технических работах в дата-центре и извинения за неудобства, которые остаются актуальными до сих пор.

В интернете при этом начали распространяться слухи о том, что с биржи якобы украли более 169 млн долларов или больше.

BTC-E создали в 2011 году. Основателями биржи считаются два российских программиста под именами Алексей и Александр, которые ранее якобы работали в технопарке «Сколково».


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