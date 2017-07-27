Немецкий вертолет с миротворцами разбился в Мали

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Немецкий военный вертолет, входящий в состав миротворческой миссии ООН, потерпел крушение в среду, 26 июля, в пустыне на севере Мали. Об этом сообщили представители ООН.

На борту вертолета типа «Еврокоптер Тайгер» находилось два человека. Их судьба пока неизвестна.

Бундестаг в январе принял решение расширить миротворческий контингент бундесвера в Мали – при необходимости в африканской стране могут находиться до тысячи немецких военнослужащих. Их задачей является контроль над выполнением мирных договоренностей между правительственными войсками и повстанцами.

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Всего контингент ООН в Мали насчитывает 15 тысяч человек.


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