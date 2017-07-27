Порошенко похвастался новым беспилотным БТР

 

Фото: скриншот

Фантом-2 способен создать эффект Града на поле боя.

Президент Петр Порошенко поздравил украинских военных с успешным испытанием нового беспилотного БТР Фантом-2 и опубликовал видео на своей странице в Facebook.

«Беспилотный БТР Фантом-2: мощнее и эффективнее. Способен создать эффект Града на поле боя. И уже подтвердил свою надежность во время успешных испытаний. Также во время испытаний прошел проверку противотанковый ракетный комплекс Стугна-П и легкий переносной ракетный комплекс Корсар», – сообщил Порошенко.

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Он добавил, что украинская армия становится сильнее с каждым днем.

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