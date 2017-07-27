Reuters: российские шпионы пытались войти в доверие к знакомым Макрона через Facebook

Российские шпионы использовали подставные аккаунты в фейсбуке, чтобы получать информацию от знакомых президента Франции Эммануэля Макрона во время предвыборной кампании. Об этом со ссылкой на неназванного конгрессмена США и другие источники, осведомленные о расследовании, пишет Reuters.

Для слежки, как утверждается, были созданы два десятка аккаунтов, которые притворялись «друзьями друзей» соратников Макрона. Источники заявляют, что в отчете Facebook нет данных об успешном взломе кого-то из приближенных президента. При этом социальная сеть установила, что для слежки использовали инструменты хакерских группировок, которые связывали с Главным разведывательным управлением Минобороны России.

Facebook подтвердила Reuters, что фиксировала шпионские аккаунты во Франции и деактивировала их. Имеются ли в виду аккаунты, шпионившие за Макроном, не уточняется. Количество аккаунтов, отключенных за пропаганду и спам, в предвыборный период во Франции удвоилось, рассказали источники агентства.

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За день до второго тура выборов президента Франции хакеры опубликовали переписку штаба Макрона. В данных есть ссылки на компанию, которая связана с российским Минобороны.