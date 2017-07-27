Надежда Савченко сообщила о намерении баллотироваться в президенты Украины

Надежда Савченко
 

Надежда Савченко. Фото: REUTERS/Scanpix

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, осужденная в России по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и затем помилованная, сообщила о намерении баллотироваться в президенты Украины. Заявление прозвучало в кризисный для действующего украинского лидера Петра Порошенко момент - на родине его критикуют за решение оставить экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили без гражданства, а суд обязал СБУ зарегистрировать и расследовать уголовное дело о госизмене в отношении главы государства.

О своем намерении баллотироваться в президенты Савченко сообщила в интервью информационному агентству «Главком». Депутат отметила, что ее готовность стать главой государства определяет «однозначно народ».

Савченко сказала, что будет принимать участие в выборах.

«Для участия в президентской кампании, на самом деле, нужно немного: 2,5 млн грн (около 83 тыс. евро), чтобы зарегистрироваться. Открывается фонд и честно говорится: я собираю деньги на президентство. Участие я принимать буду, а как дальше - будет видно», - поделилась депутат своими планами.

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Министерство юстиции Украины 17 июля зарегистрировало партию «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». «Отныне я не только внефракционный народный депутат Украины, но также лидер и председатель политической партии», - написала Савченко в Facebook в связи с этим событием.

Тогда депутат отметила, что цель ее партии заключается в смене политической системы Украины конституционным путем. «Мы отказываемся сотрудничать с теми, кто привык мыслить по-старому, не поддерживает построение будущего Украины в направлении украиноцентризма и хотят дорваться до власти. Всех мыслящих людей с честью и совестью приглашаю к сотрудничеству», - сообщила парламентарий.

Ранее Савченко уже выражала готовность стать президентом Украины.

«Моя задача состоит в том, чтобы сделать Украину более сильной. Если для этого требуется стать президентом, я готова им стать», - сказала депутат в февральском интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

Отвечая на вопрос, как бы она управляла Украиной на посту президента, Савченко заявила, что ее родине необходимо правительство военного стиля, чтобы противостоять российскому президенту Путину и завоевать доверие американского президента Трампа. В качестве положительного примера депутат указала на бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета.

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