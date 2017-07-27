В США 8 человек вывалились с аттракциона: от карусели оторвались сиденья

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В американском штате Огайо на традиционной ярмарке в Колумбусе один человек погиб, еще семеро получили травмы в результате аварии на аттракционе Fire Ball, который раскачивается, как маятник, и вращается в воздухе, сообщает Reuters.

Пятеро раненых были доставлены в медицинский центр Векнера Университета Огайо и медицинский центр Гранта в критическом состоянии, другие - в местные больницы в стабильном состоянии. Среди раненых есть 13-летний подросток, остальные пострадавшие - взрослые.

Инцидент произошел 26 июля в первый день работы ярмарки. Как передает NBC4i.com, губернатор Огайо Джон Кейсик объявил о закрытии всех аттракционов на ярмарке для проверки.

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По утверждению властей Fireball прошел несколько проверок, в том числе с участием сторонней структуры и получил разрешение на эксплуатацию. 11 других аттракционов ярмарки вовсе не открывались в среду, а четыре были закрыты после инспекции.

Директор по сельскому хозяйству Дэвид Дэниелс говорит, что все аттракционы проверяются по несколько раз, когда их готовят к работу, чтобы убедиться, что они функционируют, как задумано производителем.

Вращающаяся карусель делает 13 оборотов в минуту и может подниматься на высоту до 12 м, сообщает телеканал 10TV - WBNS.

Из размещенного в Сети видео следует, что вращающие сиденья оторвались от конструкции и людей подбросило в воздух на 7-10 метров и расшвыряло в разные стороны. Погибшего юношу 18 лет отбросило на 15 метров.

Youtube

Судя по видео, при прохождении нижней точки «маятник» аттракциона врезается в ограждение и часть сидений открывается.

По уверению компании Amusements of America, организовавшей аттракцион, с 2002 году Fire Ball («Огненный шар») стал «одним из самых популярных захватывающих аттракционов». Комментариев от компании никому добиться пока не удалось.

Ярмарка штата Огайо - одна из крупнейших в США - проводится с 1850 г. Она обычно проходит в Коламбусе в течение 12 дней в конце июля-начале августа и приносит доход штату. Несмотря на инцидент, ярмарка открылась в четверг и продолжает работать.

Подобные инциденты случаются в парках развлечений. В мае в США опрокинуласькабинка колеса обозрения: с высоты упали две женщины и ребенок. Очевидцы слышали скрежет и падение какого-то мелкого предмета, затем кабина перевернулась и пассажиры не смогли удержаться.

В Австралии в октябре 2016 года на аттракционе в парке развлечений погибличетыре человека - двое мужчин и две женщины - во время катания на круглых плотах, спускавшихся по искусственным порогам аттракциона Thunder Rapids River Ride.

В США умер выброшенный с каруселей человек

Фото: В США умер выброшенный с каруселей человек0

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