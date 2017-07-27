В Турции из пятизвездочного отеля выселили 400 туристов

 

Фото: Alexander Demianchuk/TASS/Scanpix

В турецкой курортной провинции Мугла из пятизвездочного Munamar Beach Hotel, расположенного в центре Ичмелера, в 8 км от центра города Мармарис, на берегу Эгейского моря, выселили 400 туристов.

Для выселения постояльцев даже были вызваны полицейские. Отдыхающие несколько часов просидели в лобби в ожидании заселения в другие гостиницы. И только после подключения к проблеме местной ассоциации турагентств и Минкультуры удалось урегулировать вопросы дальнейшего расселения клиентов отеля.

Munamar Beach Hotel, построенный в 1998 году, в 2010 году был куплен членом катарской правящей семьи шейхом Насером Ахмедом Али Аль Тани за 15 млн долларов. В том же году он сдал отель на пять лет в аренду турецкой компании Güney Yıldızı Otelcilik, которая по условиям контракта выплачивала шейху по 1 млн долларов в год.

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Однако в 2015 году стороны не смогли договориться о новых условиях аренды, и шейх подал в суд с требованием освободить гостиницу, сообщает ТАСС.

В свою очередь, арендатор подал встречный иск о возмещении 4,75 млн долларов, потраченных им на поддержание гостиницы в рабочем состоянии.

21 июля 2017 года суд решил дело в пользу катарского шейха, который распорядился полностью освободить гостиницу от постояльцев и персонала.

26 июля около 18:00 по местному времени адвокаты шейха и отряд полиции начали массовое выселение из отеля проживающих там туристов. Среди пострадавших оказались и россияне, сообщает TourDom.

По данным туроператора «Пегас Туристик», клиенты которого находились в Munamar Beach Hotel, это была популярная среди россиян гостиница.

«Наших туристов из 23 номеров мы перевезли и разместили в других гостиницах, где были свободные места. Никто на улице, конечно, не остался. Все наши клиенты были расселены оперативно. В этом, кстати, отличие положения организованных туристов от самостоятельных. Естественно, поставщик из-за сложившейся ситуации также понесет расходы. Потеряны деньги в этом отеле, необходимо оплатить проживание туристов в других. Гипотетически могут еще быть иски от туристов за испорченный отдых», - заявили в турагентстве.

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