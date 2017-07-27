В России взорвался газопровод, пламя образовало гигантский огненный гриб

 

Фото: Artyom Korotayev/TASS/Scanpix

В Свердловской области в районе города Ивдель 27 июля произошел взрыв на газопроводе «Игрим - Серов - Нижний Тагил», передает агентство Ura.ru.

В то же время региональное МЧС сообщает, что произошла разгерметизация этого магистрального газопровода диаметром 1020 мм в 21 км на северо-восток от Ивделя, сообщает портал Newsru.com.

Последствия ЧП ликвидируют аварийно-восстановительные бригады ООО «Газпром трансгаз Югорск», специалисты провели работы по прекращению подачи газа на поврежденный участок, говорится в сообщении.

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Видео

По данным МЧС, происшествие не привело к нарушению режима работы газотранспортной системы, загорание лесного массива не обнаружено, угрозы населенным пунктам и окружающей среде нет, никто не пострадал.

В Сети появилось видео, запечатлевшее гигантский огненный гриб над местом ЧП.


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