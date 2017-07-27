Британия ограничит въезд из ЕС в 2019 году

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Новые иммиграционные меры, ограничивающие свободу въезда мигрантов в Британию из стран Евросоюза, будут введены в марте 2019 года, сообщил министр иммиграции Британии Брэндон Льюис.

Еще по этой теме

В интервью радиопрограмме BBC Today Льюис не стал уточнять, каким образом власти намерены регулировать потоки мигрантов после вступления в силу «брексита». По его словам, закон о миграции должен быть внесен в парламент в 2018 году.

Министр внутренних дел Британии Эмбер Радд ранее отмечала, что новые меры не станут непреодолимой стеной для мигрантов.

Реклама

Ранее глава делегации ЕС на переговорах по «брекситу» Мишель Барнье раскритиковал предложения Лондона по правам для граждан ЕС как слишком неконкретные.

Еще по этой теме
Brexit может закрыть небо Европейского союза

Brexit может закрыть небо Европейского союза

Подтверждена дата начала переговоров по Brexit

Подтверждена дата начала переговоров по Brexit

Великобритания и ЕС начинают переговоры по Brexit

Великобритания и ЕС начинают переговоры по Brexit


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Rīga, 880000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 42000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях Showbiz

ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях

Назван город, где пройдет «Евровидение-2018» Showbiz

Назван город, где пройдет «Евровидение-2018»

ФОТО: 14 удивительных парижских образов Селин Дион Wo&Men

ФОТО: 14 удивительных парижских образов Селин Дион

Ежедневная аудитория WhatsApp превысила миллиард человек Hi-Tech

Ежедневная аудитория WhatsApp превысила миллиард человек

Родившаяся в Казахстане девочка поразила врачей размерами Wo&Men

Родившаяся в Казахстане девочка поразила врачей размерами

Великобритания

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF ACCOUNTANT
GALVENAIS GRĀMATVEDIS
GALVENAIS GRĀMATVEDIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 