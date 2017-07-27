Британия ограничит въезд из ЕС в 2019 году

Новые иммиграционные меры, ограничивающие свободу въезда мигрантов в Британию из стран Евросоюза, будут введены в марте 2019 года, сообщил министр иммиграции Британии Брэндон Льюис.
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В интервью радиопрограмме BBC Today Льюис не стал уточнять, каким образом власти намерены регулировать потоки мигрантов после вступления в силу «брексита». По его словам, закон о миграции должен быть внесен в парламент в 2018 году.
Министр внутренних дел Британии Эмбер Радд ранее отмечала, что новые меры не станут непреодолимой стеной для мигрантов.
Ранее глава делегации ЕС на переговорах по «брекситу» Мишель Барнье раскритиковал предложения Лондона по правам для граждан ЕС как слишком неконкретные.Еще по этой теме