США ужесточают проверку гаджетов в ручной клади

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Правительство США ужесточает процедуру досмотра ручной клади в аэропортах. Как сообщило американское управление транспортной безопасности в четверг, 27 июля, сотрудники аэропортов будут проверять любые электронные устройства, превышающие размеры смартфона. Такими устройствами являются, в частности, электронные книги, планшеты и ноутбуки.

В качестве причины для ужесточения контроля называется увеличение угрозы для безопасности пассажиров в полете, а также во время пребывания в аэропорту.

Контроль гаджетов будет организован так же, как сегодня производится проверка персональных компьютеров: электронное устройство необходимо будет достать из чехла и положить в отдельный ящик, а затем передать сотрудникам аэропорта.

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Новые правила уже тестируются в 10 воздушных гаванях США, в том числе в международных аэропортах Лос-Анджелеса, Бостона и Форт-Лодердейла.

По окончании испытаний новый порядок контроля ручной клади будет введен во всех аэропортах Соединенных Штатов.

Напомним, в марте 2017 года власти США из соображений безопасности запретили провоз электронных устройств на рейсах из 10 аэропортов в Северной Африке, Ближнего Востока и Турции.

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