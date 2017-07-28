На Храмовой горе в Иерусалиме новые столкновения

 

Фото: AP/Scanpix

Храмовая гора вновь стала местом ожесточенных столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими. Как сообщила в четверг, 27 июля, палестинская организация Красного полумесяца, ранения получили более 50 человек.

Ранее в тот же день духовные лидеры палестинцев назвали исчерпанным конфликт вокруг Хромовой горы. «Ситуация вернулась в норму. Мы будем молиться в Аль-Аксе», - заявил, в частности, муфтий Иерусалима Мухаммед Хусейн в интервью израильской радиостанции «Кан».

По свидетельству корреспондента AFP,

на полуденную молитву к мечети, считающейся третьей по значимости святыней ислама, пришли тысячи мусульман.

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Урегулирование конфликта стало возможным после того, как ранним утром полиция Израиля демонтировала мачты и всю необходимую инфраструктуру для установки камер наблюдения на подступах к Храмовой горе. Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал это решение «победой палестинцев».

Напомним, обострение конфликта между Израилем и Палестиной произошло из-за новых мер безопасности на Храмовой горе. Установка рамок-металлоискателей в священном как для иудеев, так и для мусульман месте привела к столкновениям и эскалации насилия между израильтянами и палестинцами.

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