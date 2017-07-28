В Абхазии разбился самолет с туристами из России

Пилот и два пассажира погибли в результате падения легкомоторного прогулочного самолета в абхазском городе Пицунда. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

В посольстве России в Абхазии агентству сообщили, что все погибшие — граждане РФ.

«Пассажиры — Андрей Уколов 1987 года рождения и Екатерина Дарныкина 2011 года рождения из Москвы, пилот — Александр Семенов из Самары. На месте происшествия находится представитель посольства», — уточнил пресс-атташе российского посольства Турал Джавадов.

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В управлении внутренних дел по Гагрскому району Абхазии указали, что пилот, скорее всего, работал в республике по найму.

26 июля стало известно, что турист из России без вести пропал в абхазских горах. Спасатели ведут поиски Андрея Лихачева в районе села Псху в Сухумском районе Абхазии, через которое пролегал его маршрут.

Ранее также сообщалось о другом инциденте с отдыхающими в Абхазии гражданами России. Вооруженные грабители напали на группу туристов в Гудаутском районе. Один из россиян оказал им сопротивление и был ранен ножом. Пострадавшего Андрея Кабанова госпитализировали, он скончался в больнице. Абхазские силовики задержалидвух подозреваемых в преступлении.