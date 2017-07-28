ЕС разработает единые стандарты качества продуктов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Европейская комиссия встала на сторону восточноевропейских государств в споре о стандартах качества пищевых продуктов. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг, 27 июля, после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявил о том, что наличие различных норм для разных государств неприемлемо. «Граждане Словакии имеют право получать продукты, соответствующие единым стандартам качества», - прокомментировал он.

Ранее многие другие страны Восточной Европы, в частности Венгрия, Чехия и Польша, также выступили против «пищевого апартеида», отказываясь служить «мусорным ведром» для Западной Европы.

Венгрия и Словакия в начале года представили результаты экспертизы, согласно которой, продукты, продаваемые в этих странах, существенно отличаются от их эквивалентов, поступающих на прилавки западноевропейских государств. Например, суповые добавки Knorr в Восточной Европе содержат на 20% меньше содержимого, чем такие же приправы в западноевропейских магазинах.

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В Словакии продукты отличаются большим количеством жира и меньшим содержанием мяса,

вместо сахара при производстве часто используются подсластители, а вместо фруктовых добавок - искусственные ароматизаторы.

Производители пищевой продукции обвинения опровергли и назвали различия в рецептуре следствием вкусовых предпочтений различных национальностей. Юнкер заявил, что не принимает подобных объяснений и объявил о намерении Еврокомиссии «положить конец дискриминации в пищевой отрасли».

По нынешним правилам, компании-производители пищевых продуктов имеют право заменять ингредиенты в зависимости от места продажи

при условии, что на упаковке указан измененный состав. Жан-Клод Юнкер пообещал разработать новый свод правил к сентябрю этого года. В настоящее время Еврокомиссия занимается рассмотрением жалоб, поступивших от 21 государства, входящего в ЕС.


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