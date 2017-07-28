Террористы «Боко харам» устроили бойню среди нефтяников: более 50 погибших

Лидер группировки «Боко Харам» Абубакар Шекау
 

Лидер группировки «Боко Харам» Абубакар Шекау. Фото: AP/Scanpix

Более 50 человек погибли в Нигерии в результате нападения боевиков радикальной исламистской секты «Боко харам» на геологов, осуществлявших разведку нефти для Нигерийской национальной нефтяной корпорации (NNPC), и их охрану. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на AFP. Агентству Reuters региональные власти сообщили о 30 жертвах бойни.

Нападению подвергся лагерь геологов поблизости от города Магумери на северо-востоке Нигерии. DW передает, что произошло это еще 25 июля.

«Число (жертв) все растет. У нас уже более 50, и доставляют все новые тела», - заявил источник AFP. Органы безопасности предполагают, что число жертв атаки на сотрудников государственного нефтедобывающего концерна NNPC будет расти.

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Это не первое за последнее время нападение «Боко харам» на сотрудников нефтяной компании. Ранее на северо-востоке страны были похищены около десяти сотрудников департамента геологии Университета Майдугури, работавших на NNPC, но военным удалось их освободить.

NNPC начала геолого-разведочные работы в районе бассейна озера Чад в 2016 году, вскоре после того как нигерийским вооруженным силам удалось вернуть под контроль правительства большую часть территорий штатов Борно, Йобе и Адамава, ранее захваченных группировкой «Боко харам». Средства от добычи нефти составляют около двух третей дохода западноафриканского государства. В 2016 году вслед за падением цен на стратегически важное сырье экономика Нигерии вошла в полосу рецессии. Кроме того, действующие в нефтеносном регионе дельты реки Нигер повстанческие группировки существенно затрудняют процесс эксплуатации недр страны.


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