Пропавшее видео спасло жителя Эстонии от штрафа за превышение скорости

Стационарный фоторадар
 

Стационарный фоторадар. Фото: Edijs Pālens / LETA

Пярнуский уездный суд отменил штраф за превышение скорости мужчине, поскольку патруль не сохранил видео с бортовой камеры полицейской машины. Полиция утверждает, что они делали все по правилам.

18 мая полицейские измеряли скорость машин в Пярну. В 21 час они остановили автомобиль Тoyota Landcruiser, который, согласно радару, ехал со скорость 99 км/ч (разрешенная погрешность прибора по измерению скорости до 7 км/ч), хотя на том участке ограничение скорости составляет 70 км/ч, пишет Pärnu Postimees.

За рулем машины был 34-летний мужчина, которому полицейские на месте выписали штраф в размере 80 евро. По словам руководителя патрульной службы и службы по надзору за дорожным движением Пярнуского полицейского участка Сандера Перемеэса, мужчина, не возражая, взял штраф и признал свою ошибку.

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Но затем водитель нанял адвоката и через несколько недель обратился в суд, чтобы аннулировать штраф.

В иске присяжный адвокат Ханнес Тооду утверждал, что получивший штраф мужчина хотел увидеть запись с бортовой камеры, но ему ее не показали. Также он сообщил, что подпись в протоколе не принадлежит получившему штраф мужчине, поэтому штраф необходимо аннулировать.

По словам Перемеэса, это утверждение безосновательно: «Во всех производственных документах он ставил подпись сам».

Суд не стал решать спор по поводу подлинности подписи, поскольку внимание судьи привлек тот факт, что запись с бортовой камеры патрульной машины действительно была потеряна.

Судья Индрек Нуммерт посчитал, что этого для аннулирования штрафа достаточно. Нуммерт объяснил, что видеозапись должна быть частью протокола, помогая доказать вину. По его словам, отсутствие видеодоказательства нарушает принципы справедливого производства.

Перемеэс говорит, что бортовая камера записывает новые данные поверх старых автоматически, когда карта памяти заполняется. Если какие-либо кадры нужны для производства, они сохраняются вечером на жесткий диск компьютера. В этот раз, по словам Перемеэса, видео не сохраняли, поскольку, по мнению полиции, все было ясно: мужчина признал свою вину и не возражал против штрафа.

Полиция не согласилась с судьей и осталась при мнении, что измерение скорости и последующие за этим процедуры были выполнены в соответствии с требованиями.

Судья Нуммерт посчитал, что неважно по какой причине, но устранение доказательств из производства является незаконным действием: «В этом случае не имеет значение, было ли это намеренно, для удобства или по небрежности».

Что касается подписи, Перемеэс говорит, что, если получивший штраф мужчина уверен, что его подпись подделали, это является преступлением и об этом он должен уведомить прокуратуру.


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