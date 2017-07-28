В Барселоне электричка врезалась в перрон. Почти 50 пострадавших

Иллюстративное фото. Фото: EPA/ScanPix

На Французском вокзале Барселоны электричка не успела затормозить и врезалась в перрон. В результате пострадали 48 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. По меньшей мере 18 пострадавших доставлены в больницы.