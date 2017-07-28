В Барселоне электричка врезалась в перрон. Почти 50 пострадавших

На Французском вокзале Барселоны электричка не успела затормозить и врезалась в перрон. В результате пострадали 48 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. По меньшей мере 18 пострадавших доставлены в больницы.
Столкновение произошло в 7:15 по местному времени (8:15 по Риге), региональная электричка прибыла из Сан-Висенс-де-Кальдерс. О причинах столкновения ничего не сообщается.
▶ #ÚLTIMAHORA Varios heridos en Barcelona al chocar un tren de Cercanías contra el tope final de la vía https://t.co/Ex0jCaoRcc pic.twitter.com/hLvKKERZyY— laSexta Noticias (@sextaNoticias) 28 июля 2017 г.
52 ferits en xocar contra topall estació de França un tren de Rodalies. Hi ha 5 ferits greus pic.twitter.com/wg4h45yUQJ— Guillem Sànchez (@guillem_sm) 28 июля 2017 г.
⚠️ Imatges de l'accident a l'estació de França de #Barcelona https://t.co/tsjDfyjG3k pic.twitter.com/M5ZzJr4Hqn— 324.cat (@324cat) 28 июля 2017 г.