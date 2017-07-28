В Барселоне электричка врезалась в перрон. Почти 50 пострадавших

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: EPA/ScanPix

На Французском вокзале Барселоны электричка не успела затормозить и врезалась в перрон. В результате пострадали 48 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. По меньшей мере 18 пострадавших доставлены в больницы.

Столкновение произошло в 7:15 по местному времени (8:15 по Риге), региональная электричка прибыла из Сан-Висенс-де-Кальдерс. О причинах столкновения ничего не сообщается.

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