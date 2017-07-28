«От смеха рыдали все»: на Сахалине встретили японцев на педальном лебеде

 

Фото: www.sakhalin.info

Неудачей закончилась попытка двух японских экстремалов преодолеть пролив Лаперуза и добраться из портового города Вакканай на острове Хоккайдо к берегам Сахалина на катамаране в виде лебедя на ножном «педальном» ходу без двигателей, сообщает Sakhalin.info.

Как выяснилось, двое жителей Страны восходящего солнца вместе со съемочной группой, которая собиралась снять про них фильм. Экстремалы долго готовились к переходу, оборудовали свое судно солнечными батареями, навигационными приспособлениями и др.

Японцы наняли два катера для сопровождения «лебедя», один из которых взял на буксир катамаран в Вакканае. В открытом море японцы периодически перебирались с судна на свою «птицу», но она почти тут же начинала тонуть.

Реклама

В итоге к Сахалину они добрались на борту сопровождавшего их катера. Катамаран они сначала хотели оформить как багаж, но потом передали пограничникам и таможенникам документы как на транспортное...

Последующие попытки приводили к аналогичному результату - «лебедь» наотрез отказывался держаться на воде. «Боливар не выдержит двоих», - шутят по этому поводу пользователи Сети. В итоге до Сахалина японцы добрались на борту сопровождавшего их катера.

«Когда японцев опрашивали по поводу случившегося, от смеха рыдали все - и пограничники, и переводчик, и экипаж», - рассказал источник агентства.

Примечательно, что катамаран они сперва хотели оформить как багаж, но затем передали пограничникам и таможенникам документы как на транспортное средство. Сами же герои несостоявшегося фильма пытались оформиться на Сахалине как экипаж «лебедя». При этом все японцы, включая пятерых человек съемочной группы, имели визы и международные пресс-карты.

В итоге японцы отказались от идеи продолжать снимать кино про экстремальный переход и улетели домой, а их «лебедя» доставят на родину на японском судне.

Подобные катамараны можно видеть на озере Верхнем в городском парке Южно-Сахалинска, причем подарены парку они были японцами. Такие плавсредства предназначены только для закрытых водоемов, отмечается в публикации.

Пролив Лаперуза - пролив между северной оконечностью японского острова Хоккайдо и южной оконечностью острова Сахалин, мысом Крильон, соединяющий Японское и Охотское моря. Ширина пролива в самой узкой части - 43 км, средняя глубина 20-40 м, максимальная - 118 м.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jaunolaine, 225000 EUR
Квартира
Квартира, Jelgava, 34700 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 76900 EUR

reklama.vesti.lv

Как это мило! Усыновившую восьмерых ежат кошку сняли на видео Wo&Men

Как это мило! Усыновившую восьмерых ежат кошку сняли на видео

Фото: машины гостей фестиваля Лаймы Вайкуле Hi-Tech

Фото: машины гостей фестиваля Лаймы Вайкуле

Facebook сообщил о резком скачке прибыли Hi-Tech

Facebook сообщил о резком скачке прибыли

ФОТО: 14 удивительных парижских образов Селин Дион Wo&Men

ФОТО: 14 удивительных парижских образов Селин Дион

У Анджелины Джоли случился лицевой паралич после развода Wo&Men

У Анджелины Джоли случился лицевой паралич после развода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
EKSPORTA MENEDŽERU ASISTENTU/ ...
EKSPORTA MENEDŽERU ASISTENTU/ ...
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
SISTĒMU TESTĒTĀJU
SISTĒMU TESTĒTĀJU
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 