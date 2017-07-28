«От смеха рыдали все»: на Сахалине встретили японцев на педальном лебеде

Неудачей закончилась попытка двух японских экстремалов преодолеть пролив Лаперуза и добраться из портового города Вакканай на острове Хоккайдо к берегам Сахалина на катамаране в виде лебедя на ножном «педальном» ходу без двигателей, сообщает Sakhalin.info.

Как выяснилось, двое жителей Страны восходящего солнца вместе со съемочной группой, которая собиралась снять про них фильм. Экстремалы долго готовились к переходу, оборудовали свое судно солнечными батареями, навигационными приспособлениями и др.

Японцы наняли два катера для сопровождения «лебедя», один из которых взял на буксир катамаран в Вакканае. В открытом море японцы периодически перебирались с судна на свою «птицу», но она почти тут же начинала тонуть.

Реклама

В итоге к Сахалину они добрались на борту сопровождавшего их катера. Катамаран они сначала хотели оформить как багаж, но потом передали пограничникам и таможенникам документы как на транспортное...

Последующие попытки приводили к аналогичному результату - «лебедь» наотрез отказывался держаться на воде. «Боливар не выдержит двоих», - шутят по этому поводу пользователи Сети. В итоге до Сахалина японцы добрались на борту сопровождавшего их катера.

«Когда японцев опрашивали по поводу случившегося, от смеха рыдали все - и пограничники, и переводчик, и экипаж», - рассказал источник агентства.

Примечательно, что катамаран они сперва хотели оформить как багаж, но затем передали пограничникам и таможенникам документы как на транспортное средство. Сами же герои несостоявшегося фильма пытались оформиться на Сахалине как экипаж «лебедя». При этом все японцы, включая пятерых человек съемочной группы, имели визы и международные пресс-карты.

В итоге японцы отказались от идеи продолжать снимать кино про экстремальный переход и улетели домой, а их «лебедя» доставят на родину на японском судне.

Подобные катамараны можно видеть на озере Верхнем в городском парке Южно-Сахалинска, причем подарены парку они были японцами. Такие плавсредства предназначены только для закрытых водоемов, отмечается в публикации.

Пролив Лаперуза - пролив между северной оконечностью японского острова Хоккайдо и южной оконечностью острова Сахалин, мысом Крильон, соединяющий Японское и Охотское моря. Ширина пролива в самой узкой части - 43 км, средняя глубина 20-40 м, максимальная - 118 м.