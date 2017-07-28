В Гонконге мужчина пытался ограбить ювелирный, проглотив бриллианты

Бриллиант весом 100 карат ушел с молотка за 22 миллиона долларов
 

Бриллиант весом 100 карат ушел с молотка за 22 миллиона долларов. Фото: AP/Scanpix

В Гонконге мужчина попытался совершить ограбление ювелирного магазина, проглотив девять бриллиантов стоимостью шесть миллионов долларов. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг, 27 июля. Когда почти все работники магазина ушли на обед, в магазин пришел грабитель под видом покупателя. После того, как единственная сотрудница открыла ему дверь, он ударил ее и попытался открыть сейф, но сработала сигнализация.

Прибывшие на место преступления хозяин магазина и сотрудники полиции обнаружили женщину на полу без сознания и грабителя, спрятавшегося в подсобном помещении. При нем обнаружили восемь бриллиантов стоимостью в 5,4 миллиона долларов. Позже правоохранители заподозрили злоумышленника в том, что он проглотил еще девять драгоценных камней. В больнице подозрение подтвердилось.

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Установлено, что грабитель въехал в страну по туристической визе с паспортом Иордании.

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