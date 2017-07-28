Ведущая выступила в эфире с пауком на плече

Ведущая телеканала FOX 4 News Шэннон Мюррей провела эфир с крупным пауком на плече. Видео с эфира было обнародовано на Facebook-странице телеканала и успело собрать 340 тысяч просмотров.

На видео видно, как журналистка спокойно ведет эфир, абсолютно не обращая внимание, что по ее плечу ползает довольно большого размера насекомое.

Видео с телеведущей собрало более тысячи комментариев, в которых пользователи восхитились выдержкой женщины.

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«Я считаю, что ты заслуживаешь «Эмми» за этот репортаж. Никто и никогда не впечатлял меня так сильно», - заявил один из пользователей соцсети.