Румыния не пустила самолет с вице-премьером РФ Рогозиным в Молдову

Дмитрий Рогозин
 

Дмитрий Рогозин. Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Румыния не позволила пересечь свое воздушное пространство рейсовому пассажирскому самолету, на борту которого был вице-премьер России Дмитрий Рогозин, летевший в Кишинев, передает РИА Новости.

Как рассказал посол России в Молдове Фарит Мухаметшин, самолет развернулся, российские власти будут решать, где он сядет.

Данные авиационного портала Flightradar24.com свидетельствуют о том, что рейс S7157, следовавший из Москвы в Кишинев, развернулся в обратном направлении, сделав несколько кругов на границе Венгрии и Румынии.

Реклама

Примечательно, что 20 июля МИД Молдовы отказал делегации РФ во главе с Рогозиным в пролете через воздушное пространство страны и в посадке в аэропортах Кишинева и Тирасполя российских самолетов.

В мае Молдова объявила персонами нон грата пятерых дипломатов посольства России. В ответ на действия Кишинева МИД России объявило о высылке пятерых молдавских дипломатов из страны.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 700000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 375000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Тимати станцевал лезгинку в «Дзинтари» и поднял весь зал Showbiz

ФОТО: Тимати станцевал лезгинку в «Дзинтари» и поднял весь зал

Фото: машины гостей фестиваля Лаймы Вайкуле Hi-Tech

Фото: машины гостей фестиваля Лаймы Вайкуле

Максим Фадеев посмеялся над лишним весом известной певицы Showbiz

Максим Фадеев посмеялся над лишним весом известной певицы

Просвечивающие трусы Дмитрия Медведева стали хитом Интернета Wo&Men

Просвечивающие трусы Дмитрия Медведева стали хитом Интернета

На каких мужчин может рассчитывать женщина 40+ Wo&Men

На каких мужчин может рассчитывать женщина 40+

Румыния

Молдова

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
NETWORK SPECIALIST
NETWORK SPECIALIST
TĪKLA SPECIĀLISTS
TĪKLA SPECIĀLISTS
IEPIRKUMU VADĪTĀJS
IEPIRKUMU VADĪTĀJS
http://alkoutlet.lv

Темы

 