Румыния не пустила самолет с вице-премьером РФ Рогозиным в Молдову

Румыния не позволила пересечь свое воздушное пространство рейсовому пассажирскому самолету, на борту которого был вице-премьер России Дмитрий Рогозин, летевший в Кишинев, передает РИА Новости.

Как рассказал посол России в Молдове Фарит Мухаметшин, самолет развернулся, российские власти будут решать, где он сядет.

Данные авиационного портала Flightradar24.com свидетельствуют о том, что рейс S7157, следовавший из Москвы в Кишинев, развернулся в обратном направлении, сделав несколько кругов на границе Венгрии и Румынии.

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Примечательно, что 20 июля МИД Молдовы отказал делегации РФ во главе с Рогозиным в пролете через воздушное пространство страны и в посадке в аэропортах Кишинева и Тирасполя российских самолетов.

В мае Молдова объявила персонами нон грата пятерых дипломатов посольства России. В ответ на действия Кишинева МИД России объявило о высылке пятерых молдавских дипломатов из страны.