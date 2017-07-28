Пять европейских стран присоединились к санкциям ЕС против Крыма

 

Фото: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

Украина, Грузия, а также страны - кандидаты на вхождение в Евросоюз Черногория и Албания и член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейскую экономическую зону, присоединились к недавнему решению Совета ЕС, который в середине июня продлил санкции против Крыма и Севастополя.

Как сообщается в официальном пресс-релизе Совета ЕС, Украина, Грузия, Черногория, Албания и Норвегия «обеспечат соответствие национальной политики решению совета». При этом руководство ЕС отметило, что «принимает во внимание эти обязательства и приветствует их».

19 июля Евросоюз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя. Это формальное решение приняли главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе. «Ограничительные меры против Крыма и Севастополя продлены до 23 июня 2018 года», - говорилось в заявлении пресс-службы.

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Санкции в отношении Крыма и Севастополя были продлены на год без обсуждения; более того, заявление Совета ЕС было опубликовано еще до того, как министры всех 28 стран ЕС прибыли на переговоры. Соответствующее политическое решение было согласовано 6 июня на встрече послов 28 стран ЕС в Брюсселе.

В Кремле негативно отреагировали на продление ограничительных мер. «Мы по-прежнему не согласны с этими санкциями. Мы не считаем их легитимными, более того, мы считаем эти санкции наносящими вред не только нам, но и самим странам, которые являются их инициаторами», - заявил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Санкции в отношении Крыма включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, в том числе приобретение недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, за исключением экстренных ситуаций.

В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.


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