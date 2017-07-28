В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета

Один человек убит и несколько получили ранения в результате атаки вооруженного ножом преступника на посетителей супермаркета Edeka в Гамбурге. Преступник задержан. О его личности и мотивах пока нет информации.

Один человек убит и четверо получили ранения в результате атаки вооруженного кухонным ножом преступника на посетителей супермаркета Edeka в Гамбурге. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщила в своем Twitter местная полиция.

Twitter

#Barmbek: Ein Täter hat mehrere Personen in einem Supermarkt angegriffen & verletzt. Eine Person verstorben. Tatverdächtiger festgenommen. pic.twitter.com/TPKtqmjamp— Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 28 июля 2017 г.

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За преступником, выбежавшим из магазина, погнались прохожие. После непродолжительной погони они догнали его, обезвредили и передали в руки прибывшей полиции. Стражи правопорядка оцепили район, в котором произошло преступление. К месту происшествия прибыло множество машин спасательных служб. К операции были привлечены силы антитеррористического поздразделения полиции Гамбурга. В воздухе барражировал полицейский вертолет. Первоначально не исключалось, что преступник имел сообщника, но затем эти сведения были опровергнуты правоохранителями.

О личности преступника и его мотивах пока ничего не известно.