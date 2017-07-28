Арестована дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова

Гульнара Каримова
 

Гульнара Каримова. Фото: AP/Scanpix

В Узбекистане арестована Гульнара Каримова, дочь бывшего президента страны Ислама Каримова. Ей предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса — о мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушение правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным Генпрокуратуры, во время уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в отношении трех частных компаний выяснилось, что Каримова могла непосредственно содействовать их преступлениям, отмечает РИА Новости.

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Также Ташкент обратился к ряду стран, в том числе и России, с просьбой арестовать активы преступной группы, «с которой была связана Каримова». Следствие полагает, что на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1,394 миллиарда долларов, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллионов франков.

В частности, в Швейцарии правоохранители нашли 777,8 миллиона долларов и виллы в городе Колони стоимостью 18,5 миллиона франков. Также преступной группе принадлежали деньги и недвижимость во Франции, Гонконге, Швеции, Великобритании, Латвии, Ирландии, ОАЭ, Мальте и Испании.

Гульнару Каримову считали одной из самых богатых и влиятельных женщин Узбекистана и возможной преемницей отца на посту президента страны. Она профессионально занималась дизайном ювелирных изделий, была известна как певица под псевдонимом Googoosha.

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