Пьяный мужчина угнал теплоход на Москве-реке

 

Фото: AP/Scanpix

Пьяный мужчина угнал пассажирский теплоход "Егорий" на 60 пассажиров и столкнулся с другим теплоходом, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте. Инцидент произошел 27 июля. Уроженец Ярославской области 1987 года рождения доплыл на угнанном теплоходе к причалу "Кленовый бульвар" и "навалился на стоящий теплоход "Сильвер".

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 211 УК РФ (угон водного транспорта). Подозреваемому избирается мера пресечения. Угонщик служит мотористом на теплоходе «Егорий». Судно получило незначительные повреждения. В результате инцидента пострадал сам моторист - он был доставлен в больницу с травмой носа. О других пострадавших не сообщается. Кто еще был на борту помимо моториста, не уточняется.


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