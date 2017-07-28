Пьяный мужчина угнал теплоход на Москве-реке

Пьяный мужчина угнал пассажирский теплоход "Егорий" на 60 пассажиров и столкнулся с другим теплоходом, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте. Инцидент произошел 27 июля. Уроженец Ярославской области 1987 года рождения доплыл на угнанном теплоходе к причалу "Кленовый бульвар" и "навалился на стоящий теплоход "Сильвер".
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 211 УК РФ (угон водного транспорта). Подозреваемому избирается мера пресечения. Угонщик служит мотористом на теплоходе «Егорий». Судно получило незначительные повреждения. В результате инцидента пострадал сам моторист - он был доставлен в больницу с травмой носа. О других пострадавших не сообщается. Кто еще был на борту помимо моториста, не уточняется.