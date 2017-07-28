Пьяный мужчина угнал теплоход на Москве-реке

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Пьяный мужчина угнал пассажирский теплоход "Егорий" на 60 пассажиров и столкнулся с другим теплоходом, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте. Инцидент произошел 27 июля. Уроженец Ярославской области 1987 года рождения доплыл на угнанном теплоходе к причалу "Кленовый бульвар" и "навалился на стоящий теплоход "Сильвер".