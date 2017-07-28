В Британии умер младенец Чарли Гард, за судьбой которого следил весь мир

Родители смертельно больного 11-месячного младенца Чарли Гарда сообщили, что их сын скончался, сообщает The Guardian.

Крис Гард и Конни Йейтс ранее объявили, что решили отказаться от дальнейших судебных разбирательств.

Изначально семья планировала получить разрешение отправить сына в США на экспериментальное лечение. Тем не менее позже они констатировали, что теперь «слишком поздно» ехать, так как лечение уже не поможет.

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В момент смерти ребенок находился в хосписе, куда его перевели из больницы. Планировалось, что младенец проведет оставшееся время с отцом и матерью в родном доме.

Чарли Гард родился в августе 2016 года. Он страдал редким заболеванием — синдромом деплеции митохондриальной ДНК.

За судьбой мальчика следили во всем мире. Родители выступили против решения суда, который посчитал, что нужно отключить все аппараты, поддерживающие жизнь младенца, чтобы он больше не страдал, и пытались найти возможность спасти своего ребенка.

Президент США Дональд Трамп выступал в поддержку Чарли Гарда и предлагал родителям приехать в США, что их ребенок мог получить необходимую помощь.