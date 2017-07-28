Пентагон: ракета КНДР пролетела тысячу километров

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Пентагоне заявили, что запущенная КНДР межконтинентальная баллистическая ракета пролетела около 1 тыс. км и упала в японской экономической зоне, сообщает Reuters.

По словам представителя Пентагона капитана Джеффа Дэвиса, запуск состоялся с севера КНДР.

Он отметил, что запуск ракеты не представляет угрозы для Северной Америки.

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Ранее Пентагон заявил, что зафиксировал запуск баллистической ракеты Северной Кореи.

Информацию об этом подтвердили военные Южной Кореи и японский телеканал NHK со ссылкой на чиновников в правительстве страны.


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