Пентагон: ракета КНДР пролетела тысячу километров

В Пентагоне заявили, что запущенная КНДР межконтинентальная баллистическая ракета пролетела около 1 тыс. км и упала в японской экономической зоне, сообщает Reuters.
По словам представителя Пентагона капитана Джеффа Дэвиса, запуск состоялся с севера КНДР.
Он отметил, что запуск ракеты не представляет угрозы для Северной Америки.
Ранее Пентагон заявил, что зафиксировал запуск баллистической ракеты Северной Кореи.
Информацию об этом подтвердили военные Южной Кореи и японский телеканал NHK со ссылкой на чиновников в правительстве страны.