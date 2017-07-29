BuzzFeed: бывший министр печати РФ Михаил Лесин был убит

Источник американского издания BuzzFeed в ФБР сообщил, что бывший глава «Газпром-Медиа» и экс-министр печати РФ Михаил Лесин был убит. По его словам, Лесин «был забит до смерти битой». В январе 2016 года бывший агент ФБР Джон Уайтсайд допускал возможность, что Лесин умер насильственной смертью.

«Лесин был избит до смерти. Кажется, что кто-то пытается скрыть факты произошедшего по причинам, о которых я не могу говорить. Я лишь могу сказать, что в Федеральном бюро расследований никто не верит в то, что он напился, упал и умер. Все думают, что его избили и что за этим стоит Путин или Кремль», - заявил один из собеседников BuzzFeed.

Тело Лесина было найдено 5 ноября 2015 года в номере отеля в Вашингтоне. Полиция и управление главного судмедэксперта столицы США объявили, что он умер от тупых травм головы. Помимо травм головы, эксперты зафиксировали синяки у него на шее, туловище, ногах и руках, однако причины их появления не установлены.

Реклама

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Оригинал ЗДЕСЬ!

В октябре 2016 года правоохранительные органы США завершили расследование смерти Лесина. «В результате расследования, которое продолжалось почти год, главный судмедэксперт округа Колумбия исправил причину смерти господина Лесина с «не определенной» на «несчастный случай», дополнительной причиной смерти стало острое алкогольное отравление», - говорилось в официальном заявлении.

После изучения видеосъемки и улик, полученных в ходе расследования, главный судмедэксперт определил, что Лесин умер в результате тупых травм головы. Сопутствующими причинами смерти были травмы шеи, верхней части туловища и конечностей, которые были получены в результате падений при острой алкогольной интоксикации.

Лесина забили до смерти бейсбольной битой

Однако, как рассказали BuzzFeed два агента ФБР и один сотрудник разведки, Лесин был избит до смерти. Сотрудник разведки пояснил журналистам, что орудием убийства была бейсбольная бита. По словам другого источника, близкого к судмедэкспертизе, у Лесина были сломаны ребра.

Как отметили агенты ФБР, находясь в США, Лесин собирался встретиться с сотрудниками Минюста, расследовавшими деятельность российского телеканала RT, и рассказать им, «как работает машина пропаганды». По информации издания, именно американский Минюст оплатил Лесину проживание в отеле Dupont, где впоследствии нашли его тело. Как стало известно журналистам, тело Лесина было найдено за день до того, как экс-министр печати РФ должен был встретиться для беседы с сотрудниками Минюста США.

Три агента ФБР, с которыми удалось поговорить журналистам, заявили, что узнали о насильственном характере смерти Лесина от своих коллег, которые непосредственно помогали полиции Вашингтона с расследованием. По их словам, у ФБР есть доказательства и свидетельские показания, которые говорят о том, что Лесин был убит. Собеседники издания не раскрыли других подробностей о имеющихся у правоохранителей уликах по этому делу.

Лесина стал для Кремля «перебежчиком»

Весной 2016 года официальный представитель американской полиции Элис Ким говорила, что правоохранительные органы продолжают активно расследовать смерть Лесина, однако при этом не комментируют ход расследования. Газета The New York Times тогда писала, что полиция считает смерть Лесина естественной. Теперь BuzzFeed сказали в ведомстве, что готовы вновь открыть расследование, если появятся новые весомые улики.

В последние годы перед смертью Лесин находился под пристальным вниманием спецслужб США. По одной версии, его проверяли на соблюдение законов о коррупции и отмывании денег. Одна из его компаний фигурировала в «Панамских документах». По другой версии, спецслужбы интересовали не деньги Лесина, а его связи с Кремлем и Юрием Ковальчуком, главой банка «Россия». Последнего называют не только другом Владимира Путина, но и его «кошельком».