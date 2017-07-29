Министров обороны стран ЕС научат отражать кибератаки

 

Фото: AP/Scanpix

Deutsche Welle


Ключевыми элементами первых учений глав военных ведомств ЕС по отражению кибератак станут «оценка ситуации, выработка механизмов кризисного управления и стратегической коммуникации».

Министры обороны стран ЕС впервые проведут учения по отражению кибератаки. Как сообщило в пятницу, 28 июля, агентство AFP тренировочное занятие EU CYBRID 2017 пройдет 7 сентября в Таллине во время встречи глав военных ведомств стран-членов ЕС. Цель учений: смоделировать действия министров при преодолении последствий кибератаки.

Ключевыми элементами станут «оценка ситуации, выработка механизмов кризисного управления и стратегической коммуникации», говорится в сообщении эстонского представительства при ЕС. Министр обороны Эстонии Юри Луйк считает, что учения послужат целям более тесного сотрудничества с НАТО, уменьшив барьеры между двумя организациями.

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ЕС и НАТО тесно сотрудничают в области киберобороны, начиная с прошлого года. В частности осуществляется постоянный обмен информацией об угрозах, совместные тренировки персонала и согласование стандартов по отражению атак хакеров. При этом НАТО еще в 2016 году объявило киберпространство самостоятельной оперативной зоной, приравняв кибератаки к боевым действиям с участием сухопутных, морских или военно-воздушных сил. Это, в частности, означает, что кибератака на члена НАТО может привести к вступлению в силу 5 статьи Североатлантического договора.


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