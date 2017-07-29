Между Иорданией и Израилем разгорается дипломатический скандал

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Прокуратура Иордании выдвинула против охранника посольства Израиля обвинения в убийстве и незаконном владении оружием. Амман блокирует возвращение посла Израиля и сотрудников дипмиссии в страну.

Король Иордании Абдалла II потребовал от Израиля придать суду охранника посольства страны в Аммане, застрелившего 23 июля двух иорданцев, один из которых атаковал его с отверткой в руках. Об этом заявил представитель королевского двора, сообщает в пятницу, 28 июля, агентство KNA. Поведение израильского руководства глава Иордании назвал вызывающим, угрожающим региональной безопасности, поддерживающим экстремизм и «абсолютно неприемлемым». Особо возмутили короля фотографии, на которых премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнимает вернувшегося из Аммана охранника.

После инцидента весь персонал израильского посольства вернулся на родину. Как сообщают иорданские СМИ, дипломатам не разрешат вернуться до тех пор, пока не будет проведено тщательное расследование происшествия, и охранник не предстанет перед судом. МИД Израиля уже заявил, что инцидент будет расследован самым тщательным образом, и обещал держать иорданскую сторону в курсе дела.

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Незаконное владение оружием

Тем временем прокуратура Иордании выдвинула против охранника обвинения в убийстве и незаконном владении оружием. Как заявили в правоохранительном ведомстве, они надеются, что охранник предстанет перед иорданским судом, несмотря на дипломатический иммунитет.

Конфликт между израильтянином и 17-летним иорданцем произошел на квартире охранника, расположенной неподалеку от комплекса посольства. Как сообщили СМИ, ссора возникла из-за несвоевременной доставки мебели. Иорданский рабочий ранил израильтянина отверткой, и был застрелен. Находившийся рядом хозяин дома также получил ранения, от которых позднее скончался в больнице. Израиль оценивает действия охранника как необходимую самооборону.


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