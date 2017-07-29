Белый дом объявил о готовности Трампа подписать закон о новых санкциях против России

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
 

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/ScanPix

Президент США Дональд Трамп ознакомился с окончательным вариантом законопроекта, накладывающего дополнительные санкции против России, и намерен его подписать, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление, размещенное пресс-службой Белого дома.

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«Президент Дональд Трамп ознакомился с ранними версиями законопроекта и вел переговоры относительно его важнейших положений. Сейчас он ознакомился с окончательной версией. Учитывая, что в нем отражено то, о чем он вел дискуссии, он одобряет документ и намерен его подписать», - подчеркнули в администрации главы государства (цитата по ТАСС).

Сенат США в ночь на пятницу одобрил законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Одобрение законодателей означает, что билль ляжет на подпись президенту Трампу. Предлагаемый законопроект ограничивает его власть в части снятия ранее введенных ограничений, и в Белом доме допускали, что он может наложить вето.

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Актуальная версия законопроекта предусматривает ужесточение ограничений на передачу американских технологий для российского нефтегазового сектора, в частности для разведки и добычи нефти на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. Такие меры ранее уже были введены в отношении российских госкомпаний. Сейчас их предлагают распространить и на проекты, в которых доля госкомпаний составляет от 33%.

Также новым проектом ужесточаются правила кредитования проектов российских нефтегазовых компаний и банков. Минфин США в случае подписания документа может получить право вводить санкции против железнодорожных, металлургических и горнодобывающих компаний России. Глава ведомства Стив Мнучин в среду, 26 июля, заявлял, что намерен «применять санкции в максимально возможной степени».

Отметим, что на фоне введения новых санкций против России Министерство иностранных дел РФ в пятницу объявило о дипломатических ограничениях в отношении Соединенных Штатов. Ведомство потребовало от посольства США с 1 августа приостановить использование всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

МИД России также потребовал, чтобы к 1 сентября количество американских дипломатов и технических сотрудников, работающих на территории России, было сокращено до 455 человек. Отмечается, что такое же количество российских дипломатов и сотрудников технического персонала находится в США. «В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ», - предупредили в министерстве.

Спустя некоторое время Министерство иностранных дел опубликовало заявление, в котором подчеркнуло, что действия Москвы связаны с «целой серией враждебных шагов Вашингтона». При этом Россия по-прежнему готова к нормализации двусторонних отношений. Об этом глава ведомства Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Рексу Тиллерсону в телефонном разноворе.

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