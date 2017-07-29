Видео: «Выпил. Угнал телоход. Нормально»

 

Фото: скриншот видео

В Москве мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угнал теплоход «Егорий» на 60 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте. Инцидент произошел 27 июля, но известно о нем стало только сейчас.

Где именно произошел угон, не сообщается. Завладев теплоходом, мужчина повел его к причалу «Кленовый бульвар» на Нагатинской набережной и столкнулся со стоящим теплоходом «Сильвер».

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Угнанный теплоход, как отмечает телеканал РЕН, получил незначительные повреждения. В результате инцидента никто не пострадал, за исключением самого угонщика, который ударился носом, утверждает РЕН.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «угон водного транспорта».

Видео


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