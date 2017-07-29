«Он не сядет!». Украинский пилот спас 127 человек от смерти

Украинский лётчик Александр Акопов стал героем, посадив пассажирский самолёт в аэропорту Ататюрка вслепую, после того как сильный град на взлёт разбил кок и повредил стёкла в кабине пилота. Об Акопове пишут все турецкие СМИ, а фотографии борта после приземления репостят в соцсетях.

О выдающейся посадке Александра Акопова, пилота турецкой авиакомпании AtlasGlobal, рассказал в фейсбуке журналист Осман Пашаев. 27 июля лайнер A320 выполнял рейс из Стамбула в Северный Кипр. На высоте 4000 футов самолёт попал под град «размером с куриное яйцо». Лёд на огромной скорости разбил кок самолёта, вывел из строя часть систем, а главное — сделал окна в кабине пилотов абсолютно непрозрачными.

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Акопов связался с диспетчером аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле и взял курс на посадку. При этом садиться пришлось вслепую, ориентируясь только на указания с земли, так как электроника тоже частично отказала.

На борту был 121 пассажир и 6 членов экипажа. Акопов зашёл на посадку, следуя указаниям диспетчера, а потом накренил самолёт, чтобы видеть поверхность земли через форточку. Именно с таким креном A320 и стал опускаться на взлётно-посадочную полосу. Приземление сняли многие очевидцы.

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А вот видео той же посадки с двух других углов. В последнем фрагменте слышно, как разговаривают работники наземных служб аэропорта, которые снимают приземление на телефон. Один из них кричит: «Он не сядет! Он не сядет!» Но Акопов уверенно сажает самолёт.

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Пилот Олег Лунгул в фейсбуке описал, что происходило после этого: «Пилоты других самолётов мигали фарами и просто приходили на борт пожать руку. По всем турецким каналам показывали заход на посадку, и когда ребята приехали в отель, то мы все и работники отеля вышли и аплодировали им».

Александр Акопов — опытный пилот, он начал летать ещё в СССР, получил образование на Украине и в качестве пилота гражданской авиации налетал 13 908 часов.

Бывают случаи, когда даже опытным пилотам не остаётся ничего кроме как попросить пассажиров молиться, как это сделал командир экипажа A330 компании AirAsia. Посреди полёта борт стало неожиданно трясти, как стиральную машину, и это продолжалось вплоть до посадки (благополучной). Пассажиры так и не поняли, что это было.

Пассажиров, летевших «Аэрофлотом» из Бангкока в Москву вряд ли пришлось дополнительно просить обратиться к Богу после того как самолёт попал в «зону турбулентности ясного неба». После этого 27 человек обратились в больницу с ушибами и переломами, а те, кто был на рейсе, описывали случившееся как самый настоящий кошмар.