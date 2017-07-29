СМИ: Россия резко ужесточила санкции против США. Высылаются сотни американцев с семьями

В рамках ответных санкций России на еще не принятые американские посольство США в Москве покинут более 700 сотрудников.

Об этом утверждает «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники.

Накануне МИД России объявил, что отбирает у американских дипломатов дачу в Серебряном Бору, а также сокращает численность персонала в посольстве США до паритетного с российским. Известно, что в Вашингтоне работают более 400 российских сотрудников. Но официально число американцев, которым придется досрочно завершить командировку в Москву, не называлось.

По словам двух дипломатических источников в российской столице, Госдепу США придется сократить численность сотрудников посольства в Москве и генконсульств на территории России более чем на 700 человек. Число будет еще более значительным с учетом членов их семей, которые тоже уедут на родину.

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Посол США в Москве Джон Теффт выразил «глубокое разочарование» в связи с принятым МИДом решением.

Ранее источник «Интерфакса» говорил, что речь идет о «сотнях» покидающих Россию дипломатических и технических сотрудников американских загранпредставительств. Он подчеркивал при этом, что пока Москва не выдворяет аналогичное число американцев, а лишь предлагает сократить количество в соответствии с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США, - до 455 человек.

Решение приостановить использование всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору стало ответом на санкционные меры, введенные предыдущей администрацией США в конце 2016 года, на фоне принятия американским сенатом законопроекта о новых санкциях против РФ. Проект ждет подписи президента Дональда Трампа.

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