СМИ: Россия резко ужесточила санкции против США. Высылаются сотни американцев с семьями

 

Фото: Sputnik/Scanpix

В рамках ответных санкций России на еще не принятые американские посольство США в Москве покинут более 700 сотрудников.

Об этом утверждает «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники.
Накануне МИД России объявил, что отбирает у американских дипломатов дачу в Серебряном Бору, а также сокращает численность персонала в посольстве США до паритетного с российским. Известно, что в Вашингтоне работают более 400 российских сотрудников. Но официально число американцев, которым придется досрочно завершить командировку в Москву, не называлось.

По словам двух дипломатических источников в российской столице, Госдепу США придется сократить численность сотрудников посольства в Москве и генконсульств на территории России более чем на 700 человек. Число будет еще более значительным с учетом членов их семей, которые тоже уедут на родину.

Реклама

Посол США в Москве Джон Теффт выразил «глубокое разочарование» в связи с принятым МИДом решением.

Ранее источник «Интерфакса» говорил, что речь идет о «сотнях» покидающих Россию дипломатических и технических сотрудников американских загранпредставительств. Он подчеркивал при этом, что пока Москва не выдворяет аналогичное число американцев, а лишь предлагает сократить количество в соответствии с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США, - до 455 человек.

Решение приостановить использование всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору стало ответом на санкционные меры, введенные предыдущей администрацией США в конце 2016 года, на фоне принятия американским сенатом законопроекта о новых санкциях против РФ. Проект ждет подписи президента Дональда Трампа.

Еще по этой теме
Россия лишила США посольской дачи и велела сократить количество дипломатов

Россия лишила США посольской дачи и велела сократить количество дипломатов

Белый дом объявил о готовности Трампа подписать закон о новых санкциях против России

Белый дом объявил о готовности Трампа подписать закон о новых санкциях против России


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR
Дом
Дом, Rīga, 180000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Тимати станцевал лезгинку в «Дзинтари» и поднял весь зал Showbiz

ФОТО: Тимати станцевал лезгинку в «Дзинтари» и поднял весь зал

32-летняя жена Цекало поражает стройностью после третьих родов Showbiz

32-летняя жена Цекало поражает стройностью после третьих родов

Фото: машины гостей фестиваля Лаймы Вайкуле Hi-Tech

Фото: машины гостей фестиваля Лаймы Вайкуле

Звездные гости «Рандеву» о Лайме, о фестивале и Юрмале Showbiz

Звездные гости «Рандеву» о Лайме, о фестивале и Юрмале

Просвечивающие трусы Дмитрия Медведева стали хитом Интернета Wo&Men

Просвечивающие трусы Дмитрия Медведева стали хитом Интернета

Россия-США

Санкции

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 