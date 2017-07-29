Власти ФРГ подтвердили: резню в Гамбурге устроил исламист

Органам безопасности ФРГ было известно о том, что 26-летний беженец, устроивший в пятницу резню в супермаркете Гамбурга, был радикалом. Об этом заявил на пресс-конференции сенатор по внутренним делам города Энди Гроте. Ранее на этот счет была лишь неофициальная информация. В результате нападения один человек погиб, преступник был задержан.

«К настоящему моменту мы можем сказать, что, с одной стороны, мотив связан с религиозными обстоятельствами, есть исламистские мотивы. С другой стороны, есть также свидетельства психической нестабильности», - цитирует Гроте ТАСС.

«Он был известен органам безопасности - они располагали сведениями о том, что взгляды молодого человека стали радикальными», - отметил представитель городских властей.

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По словам Гроте, в досье спецслужб подозреваемый был занесен «как исламист, но не как джихадист». Ранее в полиции отмечали, что молодой человек был приезжим из ОАЭ.

По уточненным данным, в результате инцидента погиб один человек, пострадали семеро. Поздно вечером в пятницу были проведены обыски в приюте для беженцев, в котором проживал подозреваемый. Градоначальник Гамбурга Олаф Шольц заявил, что молодой человек подлежал депортации, но выслать его не удавалось из-за отсутствия необходимых документов.

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