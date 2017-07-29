В России во время массовой драки убили 20-летнего двукратного чемпиона Европы

В Бурятии во время массовой драки был убит 20-летний борец Юрий Власко, двукратный чемпион Европы по вольной борьбе среди юниоров. Об этом сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России.

«Круг подозреваемых определен, расследование осложняется тем, что это была массовая драка», — заявил он «Интерфаксу».

Тело борца с колото-резаными ранами было найдено ночью на берегу Байкала около села Горячинск.

Реклама

Бурятское издание infpol.ru сообщает, что Власко приехал в Горячинск вместе с гостями международного юниорского турнира по вольной борьбе, который проходил в Улан-Удэ, чтобы «показать природу Бурятии». По словам главы Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, там «случилась незначительная ссора, появились какие-то люди на автомобилях», которые «без разговоров с применением холодного оружия лишили жизни человека».

Расследование взяло под контроль руководство МВД Бурятии.

20-летний Юрий Власко входил в молодежную сборную России по вольной борьбе, выступал в категории до 96 килограмм. Как сообщает infpol.ru, он был воспитанником бурятского тренера Федора Махутова. В 2015 и 2016 годах Власко выиграл первенство Европы среди юниоров. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сказал агентству «Р-Спорт», что у Юрия Власко «были колоссальные перспективы» и в федерации на него возлагали «серьезные надежды».

Видео