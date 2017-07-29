Глава Госдепа США: санкции показывают желание Америки наладить контакт с Москвой

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон
 

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Фото: AP/SCANPIX

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон объяснил итоги голосования по вопросу санкций против России желанием американцев увидеть шаги Москвы по улучшению отношений с Вашингтоном. Об этом говорится в кратком заявлении Госдепа США.

«Почти единогласное голосование по законопроекту о санкциях в конгрессе выражает сильное желание американцев увидеть шаги России по улучшению отношений с США, - цитирует документ «Интерфакс«. - Мы надеемся, что сотрудничество между нашими двумя странами по крупнейшим мировым вопросам продолжится, и необходимости в этих санкциях не будет».

«Мы будем тесно работать с друзьями и союзниками, чтобы гарантировать, что наши сигналы России, Ирану и Северной Корее понимаются ясно», - добавляет глава внешнеполитического ведомства США.

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Конгресс США ранее на этой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Сенате за этот документ проголосовало 98 законодателей, против - только 2. Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов (419 против 3).

В ночь на субботу агентство АР со ссылкой на Белый дом сообщило, что президент США Дональд Трамп ознакомился с финальной версией законопроекта о санкциях и готов поставить под ним свою подпись.

Ранее МИД России сообщил об ответных мерах, включавших высылку сотрудников американского посольства и ограничение права пользования дипломатической недвижимостью в России.

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