Видео: в России загорелись склады со снарядами таллинского полка

Сегодня вечером в российском городе Комсомольск-на-Амуре начался пожар на военных складах, где хранятся снаряды.

Как сообщает местное издание ДВновости, на место происшествия стянуты все пожарные подразделения города. Официальной информации пока нет, но, по словам диспетчеров, приступить к тушению пожара огнеборцы пока не могут, так как

«боеприпасы летят в разные стороны, ждем оцепления с бронетехникой», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции перекрыла все дороги. Горят склады боеприпасов Таллиннского полка.

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В свою очередь Интерфакс со ссылкой на источники сообщает, что среди основных причин пожара называются неосторожное хранение боеприпасов, а также природные факторы.

«Будут рассмотрены также и другие версии. Окончательно установить причину можно будет лишь после того, как пожар будет потушен, – сказал источник. – Пока из-за угрозы жизни военнослужащих подойти к месту пожара для его тушения практически невозможно».

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Справка: 23 Таллинский Истребительный Авиационный полк Дзёмги расположен в хабаровском крае России в г.Комсомольске-на-Амуре.