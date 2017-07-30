Эстония: это ненормально, что мы просто так отдаем деньги Латвии

Руководитель Союза пищевых предприятий Эстонии Сирье Потисепп, рассказала об отношении производителей к алкогольной политике государства.

Потисепп отметила, что при оценке количества алкоголя, который покупается в Латвии и ввозится в Эстонию, производителя исходят из своих источников. И если

производители говорят о семи миллионах литров алкоголя, ввезенного за первое полугодие из Латвии, то официальная статистика намного скромнее и говорит всего о двух миллионах.

«Я не знаю, в каком мире живет Министерство финансов. Что касается алкогольной политики, то я считаю, что это ненормальная ситуация, при которой мы просто так отдаем деньги Латвии, но при этом хотим собирать по 10 центов со сладких напитков. Это нельзя назвать нормальными действиями государства», - отметила она.

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