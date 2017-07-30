Выяснено, как в России был убит 20-летний Чемпион Европы: межнациональная драка

 

Фото: скриншот видео

СМИ выяснили обстоятельства гибели известного российского борца вольного стиля Юрия Власко, убитого в селе Горячинске в Бурятии. Как рассказал один из очевидцев происшествия, убийство произошло во время драки в интернациональной толпе.

По информации местных СМИ Власко привез гостей с Кавказа на Байкал показать местные красоты. Рядом отдыхалла компания жителей Улан-Удэ, трое из которых имели судимости.

Что стало причиной конфликта, переросший в драку, сейчас выясняет полиция. Как рассказал «Лайфу» один из задержанных, он даже вынужден был стрелять в песок из травматического пистолета, чтобы остановить драку.

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Видео

Борцам удалось разогнать соперников, а когда те убежали, друзья Власко увидели, что тот лежит в крови. Как выяснилось, в потасовке его ударили ножом в шею.

Видео

» Друзья молодого человека были в панике, пытались оказать первую помощь. Со стороны помощь никто не оказал: полиция ждала медиков, береговая служба также не подошла, несмотря на то что всё произошло недалеко от их здания. В конце концов спустя 20 минут друзья парня сами загрузили его в какую-то машину. Но уже было ясно, что они не успеют», — цитирует очевидцев телеканал «Аригус».

Видео

По факту убийства мастера спорта международного класса по вольной борьбе Юрия Власко заведено уголовное дело, передает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Бурятии.

Мастер спорта международного класса по вольной борьбе Юрий Власко считался одним из самых перспективных спортсменов в полутяжелой весовой категории. Он - многократный победитель российских и международных соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 96 килограммов.

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