Нудисты самовольно захватывают пляжи: это беспокоит женщин и семьи с детьми

Рядом с общественными пляжами зачастую возникают пляжи нудистов, которые беспокоят женщин и семьи с детьми, сообщает телеканал TV3 в Эстонии.

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За официальным пляжем Пикакари можно найти территорию, на которой любят отдыхать нудисты, которые самовольно ее захватили.

Поскольку на территории этого пляжа нет никаких обозначений, то часто сюда приходят женщины и дети, которых тревожат голые тела.

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Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд отмечает, что к нему никто еще не обращался с жалобами на пляж нудистов около официального пляжа Пикакари.

По его словам,

обращаться в таких случаях, если нудисты действительно кого-то беспокоят, нужно в полицию.

Однако он выразил надежду, что никто этого делать не будет, чтобы полиция продолжила занимать более серьезными ситуациями, в которых существует реальная опасность и угроза здоровью кого-либо.

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