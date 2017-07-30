На фестивале в Барселоне на глазах 22 тысяч человек вспыхнула сцена

Пожар в Барселоне во время музыкального фестиваля Tomorrowland Unite Spain
 

Пожар в Барселоне во время музыкального фестиваля Tomorrowland Unite Spain. Фото: REUTERS/Scanpix

Около 22 тысяч посетителей проходящего в Барселоне музыкального фестиваля Tomorrowland Unite Spain были эвакуированы в субботу поздно вечером из-за крупного пожара, охватившего главную сцену. На видеозаписях, появившихся в социальных сетях, можно наблюдать, как огонь распространился по конструкции в течение считанных минут.

Как предполагается, возгорание произошло из-за того, что в сцену попал один из зарядов фейерверка (его видно на первом видео из опубликованных ниже).

Газета The Mirror со ссылкой на местные СМИ передает, что в случившемся обвиняют пиротехников. В то же время

организаторы объясняют пожар «технической неисправностью оборудования».

Реклама

Twitter

«Выражаем нашу благодарность профессионализму местных властей, которые осуществили эвакуацию 22 тысяч человек в спокойной обстановке и без пострадавших», - говорится на странице фестиваля в Facebook.

Twitter

Впрочем, в комментариях к записи участники фестиваля рассказывают, что сотрудники мероприятия не сделали для эвакуации ничего, а сбежали первыми. «Люди эвакуировались сами. Никаких направляющих, никаких охранников. Это было просто сумасшествие», - пишет один из пользователей.

Twitter

На видеозаписях видно, как

одна часть людей в спешке убегает от сцены, а другая часть посетителей фестиваля в это время продолжает танцевать, не замечая пламя.

Впрочем, как утверждают СМИ, в какой-то момент на большом экране вместо музыкального клипа все-таки появилась схема эвакуации.

По предварительным данным, огонь уничтожил 25 процентов сцены. В то же время кадры с места событий позволяют утверждать, что масштаб ущерба, нанесенным пожаром, существенно больше: сцена выгорела практически полностью.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 239000 EUR
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 700000 EUR

reklama.vesti.lv

Space X начнет полеты на Марс уже осенью Hi-Tech

Space X начнет полеты на Марс уже осенью

Как это мило! Усыновившую восьмерых ежат кошку сняли на видео Wo&Men

Как это мило! Усыновившую восьмерых ежат кошку сняли на видео

Нарочно не придумаешь! Маникюрщицы показали глупых клиенток Wo&Men

Нарочно не придумаешь! Маникюрщицы показали глупых клиенток

Звездные гости «Рандеву» о Лайме, о фестивале и Юрмале Showbiz

Звездные гости «Рандеву» о Лайме, о фестивале и Юрмале

Купальник - сойти с ума! Соблазнительной модели нечего скрывать Wo&Men

Купальник - сойти с ума! Соблазнительной модели нечего скрывать

За рубежом

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 