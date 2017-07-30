Рогозин угрожает санкциями всем, кто не пустил его в Молдову

Дмитрий Рогозин
 

Дмитрий Рогозин. Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Россия готовит санкции против лиц, причастных к недопуску вице-премьера Дмитрия Рогозина в Молдову.

Об этом сам Рогозин заявил в интервью на канале «Россия 24», сообщает «ТАСС».

«Ответ будет, конечно. Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Будапеште, Брюсселе. Мы установим лица, принимавшие эти решения. Наши санкции будут выверены и очень адресные», - сказал он.

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Напомним, визит Рогозина в Молдову был сорвано в пятницу, 28 июля. Румыния отказалась пропускать в свое воздушное пространство самолет с вице-премьером РФ на борту.

Напомним, российский вице-премьер летел в Молдову на мероприятия в Приднестровье по приглашению президента Игоря Додона.

Власти Румынии и Венгрии закрыли воздушное пространство для самолета, на борту которого находился вице-премьер и еще 164 пассажира,

включая группу российских артистов. Самолет был вынужден приземлиться в Минске.

Самолету запретили войти в воздушное пространство Румынии из-за «санкционной персоны» на борту. В посадке в Венгрии самолету тоже отказали.

Российская делегация выбрала для перелета регулярный рейс из-за звучавших ранее претензий Кишинева. Ранее правительство Молдавии не разрешило Рогозину прилететь на самолетах Воздушно-космических сил России из-за отсутствия «необходимых для этого условий», президент страны Игорь Додон раскритиковал это решение.

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