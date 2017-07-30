День ВМФ в России: Путин принял морской парад в Питере

 

Фото: AP/Scanpix

В Петербурге прошел морской парад, открывший празднования Дня военно-морского флота. На Неве принимал парад лично президент и главнокомандующий Владимир Путин. Проход больших кораблей организовали в Кронштадте, куда утром в воскресенье закрыли въезд из-за гигантской пробки, сообщает «Фонтанка».

Около десяти часов воскресного утра на Заячьем острове приземлился правительственный вертолет. Верховного главнокомандующего России Владимира Путина, а также министра обороны Сергея Шойгу, встретил главком ВМФ Владимир Королев.

В сопровождении военачальников президент поднялся на борт катера, который взял курс к стоящему на Неве большому десантному кораблю «Минск», а далее - к малому противолодочному кораблю «Уренгой».

Залп салютной пушки ознаменовал начало первого в истории Петербурга масштабного морского парада с привлечением авиации.

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В парадном строю прошли два десятка кораблей. В День ВМФ президенту и питерцам показывают, в том числе, и самые современные, которые еще не вошли в состав флота.

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С Днём Военно-Морского Флота 🛳⛴⚓️ Урааа! 👍🏻

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Около 10:20 на въезд закрыли Кронштадт, где проходит вторая часть парада, в которой принимают участие большие корабли. Огромный поток автомобилей, породивший пробку на внутреннем и внешнем кольце КАД, стал причиной закрытия въезда.

Особого внимания заслуживают ракетный крейсер «Петр Великий» и атомный подводный «Дмитрий Донской» - самая большая подлодка в мире, прибывшая в Петербург с Северного флота с баллистическими ракетами «Булава».

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Всего в торжественном смотре задействовано 60 больших и малых боевых кораблей, морского парада такого уровня в городе еще не было. Участвуют все флоты и Каспийская флотилия, Тихоокеанский представлен авиацией, которая завершит парад в Петербурге.



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